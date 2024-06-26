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Сегодня, 13:50

Сербский журналист объяснил, почему Бабич и Эракович не сыграли на Евро-2024

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сербский журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» заявил, что защитники «Спартака» и «Зенита» Срджан Бабич и Страхиня Эракович не подходят под модель игры сборной.

— Защитник «Спартака» Бабич все три матча просидел в запасе. Справедливо?

— Сложно сказать. Возможно, Бабич не слабее Вельковича. А вот Миленкович и Павлович по своим физическим данным лучше подходят под футбол Стойковича. Выше и мощнее, при этом ранее играли за один клуб в Сербии. В целом, считаю, они хорошо сыграли на этом турнире.

— Поняли, почему защитник «Зенита» Эракович не попал в заявку сборной на Евро?

— Если в данном случае рассматривать Эраковича как правого защитника, то опять же Живкович лучше соответствует требованиям Стойковича на этой позиции: больше заточен на оборону.

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очка.

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Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
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