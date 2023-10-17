Сборная Сербии сыграет с командой Черногории в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе G 17 октября, во вторник. Встреча пройдет на стадионе Rajko Mitic Stadium в Белграде, Сербия. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч Сербия — Черногория покажет телеканал «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.