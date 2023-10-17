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Сегодня, 20:30

Сербия — Черногория: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Сербия — Черногория начнется в 21.45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Сербии.
Фото Reuters

Сборная Сербии сыграет с командой Черногории в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе G 17 октября, во вторник. Встреча пройдет на стадионе Rajko Mitic Stadium в Белграде, Сербия. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
Черногория

В прямом эфире матч Сербия — Черногория покажет телеканал «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
Сборная Черногории по футболу
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