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Сербия — Англия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Сборные Сербии и Англии сыграют на Евро-2024 16 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Англии.
Фото AFP

Сборные Сербии и Англии 16 июня сыграют в матче группы C чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Сербия — Англия можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния Евро-2024.

Ключевые события матча будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ». Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

В отборочном цикле чемпионата Европы сербские футболисты финишировали вторыми в группе G и получили прямую путевку на турнир. Команда Драгана Стойковича выиграла лишь четыре матча из восьми при двух ничьих и двух поражениях.

Англия преодолела квалификацию к чемпионату Европы куда увереннее — шесть побед и две ничьи.

Душан Тадич&nbsp;&mdash; Джуд Беллингем. Сербия — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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