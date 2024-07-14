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Семшов заявил, что Англия за счет опыта может обыграть Испанию в финале Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов заявил, что футболисты сборной Англии за счет большего опыта могут обыграть испанцев в финале чемпионата Европы.

«Это финал, одна игра, по большому счету две команды, которые вышли, достойны принимать участие в игре. Если брать Англию, то у них очень мрачная игра, но понравилось то, что команда умеет играть на результат, что доказывает важность именно этой части. Можно говорить про качество игры, но у Англии есть набор сильных футболистов, за счет их качеств команда вышла в финал, кто-то на себя брал инициативу в трудную минуту. Если говорить об Испании, то это самая зрелищная и стабильная команда на протяжении всего турнира, по игре, наверное, она лучше, но в финале возможно все», — цитирует Семшова ТАСС.

В финале Евро-2020 сборная Англии проиграла Италии в серии пенальти (1:1, по пенальти — 2:3).

В финале Евро-2024 команда Гарета Саутгейта сыграет с Испанией 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

Источник: ТАСС
Игорь Семшов
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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