Семшов: «Вряд ли Кроос выиграет «Золотой мяч», он теневой лидер»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов сказал, сможет ли Тони Кроос получить «Золотой мяч», если сборная Германии победит на Евро-2024.

«Вряд ли Кроос получит золотой мяч, если даже Германия победит на Евро. Кроос — теневой лидер, но не такой яркий футболист. Скорее всего Винисиус получит «Золотой мяч», — сказал Семшов «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кроос в составе «Реала» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.