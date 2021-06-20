Семину нравится, как работает Шевченко в сборной Украины

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» и чемпион Украины во главе киевского «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, за кого болеет на Евро-2020, помимо России.

— Что значит — болею? — сказал Семин. — Спокойно смотрю матчи, какие-то команды нравятся, какие-то — нет. Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще в его бытность выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер.

Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском «Динамо». Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан. Но, конечно, если Украина сыграет с Россией, буду болеть за наших.

— А хотели бы матча Россия — Украина?

— Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.

— На что украинцы могут претендовать?

— Сегодня давайте говорить — на выход из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника, — сказал Семин.

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