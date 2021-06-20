Семин высказался о переходе Мухина из «Локомотива» в ЦСКА

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высказался о вратаре Матвее Сафонове, а также оценил полузащитника Максима Мухина, перешедшего перед Евро из ЦСКА в «Локомотив».

— Ставить 22-летнего Сафонова, до того не сыгравшего ни одного официального матча за сборную, было риском?

— Да какой риск? Ну, не было у него еще официальных матчей. Одно дело, если бы с условной Бразилией играли. Это ж Финляндия! В этом отличном футбольном возрасте они уже все должны играть без каких-то скидок, выходить, играть смело и быть одними из лучших! У нас один Мухин — действительно молодой.

— Вы планировали вводить 18-летнего на тот момент Мухина в основную обойму «Локомотива», что произошло уже после вас?

— Его трудно было не заметить, просто с тех пор он немножко вырос. Во-первых, делает большой объем работы. Во-вторых, хорош — что сейчас очень важно — в единоборствах в средней линии. Может найти момент и сделать отбор, который приводит к быстрой атаке. Очень цепкий. Как пойдет дальше — жизнь покажет. Наши молодые игроки непредсказуемы в своем росте, что-то прогнозировать сложно.

— На мой взгляд, его переход в ЦСКА из «Локо», от тренера, который дает ему постоянное место в составе в 19 лет, — решение, мягко говоря, спорное.

— Для меня совершенно непонятно, когда игроки танцуют не от футбола, а от других вещей. Я этого перехода не понял, — сказал Семин.

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