Семин считает уровень Словакии и Словении недостаточно высоким для Евро

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матчей сборных Словакии и Словении в матчах первого тура группового турнира Евро-2024.

«Хуже всех по игре были сборные Словакии и Словении. Мне эти команды не понравились, потому что уровень их игроков не достаточно высок для такого турнира», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Словакии сенсационно победила Бельгию (1:0) в первом туре группового турнира Евро-2024. Команда Словении сыграла вничью со сборной Дании (1:1). В следующем матче Словакия 21 июня встретится с командой Украины. Словения проведет вторую встречу группового турнира 20 июня против Сербии.

Александр Абустин