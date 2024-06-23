Семин: «В футбол на Евро лучше всего играет Испания, но в плей-офф все может измениться»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает сборную Испании лучшей по игре на чемпионате Европы-2024.

«Пока лучше всего в футбол на этом Евро играет сборная Испании. Ее матчи интересно смотреть. Но называть испанцев главными фаворитами рано. В плей-офф все может измениться», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Сборная Испании лидирует в группе B с 6 очками после двух туров групповой стадии. Испанцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2024.