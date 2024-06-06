Семин считает, что Хорватия способна удивить болельщиков на чемпионате Европы-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал сборную, способную удивить на чемпионате Европы-2024.

«Наверное, Хорватия способна нас удивить на этом чемпионате Европы. Думаю, что она способна пройти далеко и показать себя хорошо на этом турнире», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хорватия в группе В сыграет с Албанией, Италией и Испанией.

Денис Сафронов