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Сегодня, 16:00

Семин считает, что Хорватия способна удивить болельщиков на чемпионате Европы-2024

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал сборную, способную удивить на чемпионате Европы-2024.

«Наверное, Хорватия способна нас удивить на этом чемпионате Европы. Думаю, что она способна пройти далеко и показать себя хорошо на этом турнире», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хорватия в группе В сыграет с Албанией, Италией и Испанией.

Денис Сафронов

Сборная Хорватии по футболу
Юрий Семин
Чемпионат Европы по футболу
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