Семин отреагировал на слова Черчесова о «золотом активе»

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», чемпион Украины во главе киевского «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил прошлогоднее высказывание главного тренера сборной России Станислава Черчесова об Алексее Миранчуке и Федоре Чалове, высказавшись также об омоложении национальной команды.

— Все помнят высказывание Черчесова в адрес Миранчука и Чалова о «золотом активе». Как вы к нему отнеслись и считаете ли гол Алексея финнам результатом в том числе и воспитательной работы тренера с игроком?

— Мы еще ничего не выиграли, и в том числе по отдельным футболистам итоги подводить рано. А то, что тренер высказывает игрокам свое мнение, в том числе критическое, — это нормально. Если у них нет прогресса, то говорить на эту тему надо. Пускай это даже резко — зато пойдет на пользу. Он не должен все время гладить каждого игрока по головке! Если футболист играет плохо, тренер что, должен говорить — хорошо?

— Многим не понравилось, что Черчесов сделал это на телевидении, а не внутри команды.

— То, что на телевидении, — момент спорный. Но все равно — ничего страшного. Это нормальный профессиональный разговор.

— В матче с финнами по сравнению со встречей против бельгийцев Черчесов пошел на резкое омоложение состава, причем те же появления Сафонова вместо Шунина и Дивеева вместо Семенова не были вынужденными. Стартовый состав сборной помолодел на 35 лет.

— Это решение не было искусственным. Тренер убрал тех футболистов, которые в первом матче хуже сыграли. Он делал это не для того, чтобы показать нам, мол, он готов ставить молодых. Так подсказала ему сама жизнь, и раз выиграли — значит, решение он принял правильное. А дальше — посмотрим. Мы часто раздаем много авансов молодым игрокам, но дальнейший рост у них происходит не всегда.

Искусственного ничего в футболе не может быть! Вот мы говорим про Бельгию. Там нет лимита, у нас — есть. Нужен он или нет — опять дискуссия. Отсутствие лимита — это честная конкуренция. Кто лучше — тот и играет, — сказал Семин.

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