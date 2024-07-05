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Сегодня, 11:10

Семин оценил шансы сборной Турции выйти в полуфинал Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что команда Турции может обыграть Нидерланды в четвертьфинале чемпионата Европы-2024.

«У Турции есть шансы, как и у любой другой команды. Они сегодня не уступают Нидерландам, есть хорошие эмоции, есть успех, есть уверенность. Поэтому всякое может случиться. Но изначально Нидерланды более мастеровитая команда, более знатная, которая уже когда-то выиграла много европейских кубков», — приводит слова Семина ТАСС.

Четвертьфинальный матч между сборными Турции и Нидерландов пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск. Также в этот день сыграют команды Англии и Швейцарии.

Источник: ТАСС
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Юрий Семин
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