Семин назвал главных фаворитов чемпионата Европы-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал главных фаворитов чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Фаворитами, по моему мнению, являются Англия, Франция, Испания и, наверное, Германия. Они дома играют, а фактор домашнего турнира помогает всегда. Свои болельщики, свои трибуны, не надо никуда переезжать. Поэтому этот фактор крайне важен», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Денис Сафронов