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Сегодня, 17:45

Агент Селюк: «На чемпионате мира переживал за Месси, сейчас болею за Кейна»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» рассказал, за кого персонально болеет на Евро-2024.

— Очень рад за Кейна, который забил. Переживаю за него. Пусть он выиграет трофей наконец-то. Во время последнего чемпионата мира болел за Месси. Теперь очень хочется, чтобы Харри добился большого успеха!

Но для начала надо пройти Швейцарию. Знаком с Якиным, у нас с ним один юрист на двоих. В свое время расстроился, когда его убрали из «Спартака».

Он действительно хороший специалист. Швейцарцы мне нравятся, показывают добротный футбол, качественный. Не сомневался, что они пройдут итальянцев, которые не убедили, начиная с первого тура. Но с англичанами, конечно, будет сложнее.

На кого бы я поставил? Обе команды забьют. Но в итоге англичане тихой сапой пройдут в четвертьфинал. В своем стиле (Улыбается.), — сказал Селюк «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

Харри Кейн. «Пусть Кейн уже выиграет титул! А Мамардашвили нужно быть скромнее». Мнение Селюка

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Дмитрий Селюк
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