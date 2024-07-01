Агент Селюк: «Не умаляю заслуг грузин, только Португалии ничего не нужно было в том матче»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024.

— Прочитал в СМИ высказывание вратаря грузин Мамардашвили о том, что Хвича сильнее всей сборной Испании. Хм. Мягко говоря, удивился. По-моему, матч всем все показал. Грузины и счет-то открыли благодаря автоголу, а потом пропустили четыре. Мамардашвили хороший вратарь, совершил на Евро множество сейвов. Но испанцы его знают по ла лиге, раскусили. (Смеется.)

Нет, не подумайте, что я умаляю заслуги грузин. У меня есть игроки в этой стране, с уважением отношусь к сборной. Они впервые попали на чемпионат Европы, вышли из группы. Это, конечно, достижение. Играли с эмоциями. Но не надо забывать и о том, что Португалии в том матче ничего не нужно было.

Это я к тому, что многие восторгались грузинами. Хорошее, добротное выступление на турнире, но против Испании было понятно, что шансов нет. Другой уровень. Поэтому говорить, что Хвича сильнее всей «красной фурии»... Ну не знаю. Надо быть немного скромнее (Улыбается.), — сказал Селюк «СЭ».

Сборная Грузии уступила Испании (1:4) в 1/8 финала Евро-2024. На групповом этапе команда Вилли Саньоля сенсационно победила португальцев (2:0) и вышла в плей-офф на своем первом в истории чемпионате Европы.