Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:30

Селюк: «Критика Саутгейта? А что вы скажете, если Англия выиграет Евро?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интеврью «СЭ» заявил, что нужно осторожнее быть в формулировках, оценивая работу главного тренера сборной Англии Саутгейта.

— Критика в адрес Саутгейта? Такова тренерская доля. Ничего страшного. У него же фамилия такая. Саут-хейт. (Смеется.) Ему не привыкать. Но задача-то решена. Словакия пройдена. Да, не без приключений, но тем не менее. А если Англия выиграет Евро, что вы скажете? Сетка-то благоволит тому, чтобы пройти далеко.

Мне кажется, надо быть осторожнее в формулировках, когда мы говорим о тренерах сборной. Саутгейт же не тренирует свою команду в ежедневном режиме. Ему за короткий срок нужно найти подход к футболистам с разными характерами, привести всех к общему знаменателю, создать семью, в которой все бьются. То есть в данном случае тренер — это прежде всего не тактик, а психолог с хорошим знанием футбола, который настраивает своих подопечных. Если бы англичанам не хватало мотивации, они бы не вытащили этот матч со словаками. Вот и все. К тому же Саутгейт произвел замены в игре со словаками, они сработали, — заявил Селюк «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

Харри Кейн. «Пусть Кейн уже выиграет титул! А Мамардашвили нужно быть скромнее». Мнение Селюка

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
6
1
Читайте также
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Бельгиец Онана в шутку пригрозил «сломать» Мбаппе в матче 1/8 финала Евро
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Защитник «Локомтива» Ньямси: «Матч с Бельгией для французов сродни дерби»
Франция — Бельгия: Мбаппе и Лукаку сыграют с первых минут
Франция — Бельгия: смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 в прямом эфире
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Мбаппе или де Брейне — кто покинет Евро уже после 1/8 финала? Сделай ставку на матч Франция — Бельгия с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Семак — о трансферах «Зенита»: «Возможно приобретем еще двух игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «Скучная Англия? Посчитайте, сколько матчей в сезоне провели игроки этой сборной»

Агент Селюк: «На чемпионате мира переживал за Месси, сейчас болею за Кейна»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости