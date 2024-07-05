«СЭ» и сеть пабов Harat's устраивают турниры по настольному футболу

Пробуйте свои силы и получайте призы от издания!

Евро-2024 в самом разгаре! Финал одного из самых масштабных футбольных событий состоится уже совсем скоро. Самое время представить себя звездой чемпионата и попробовать свои силы в турнирах по настольному футболу от «СЭ» и сети пабов Harat's.

На кону — крутые призы от издания!

Принять участие в соревновании можно с 5 по 11 июля в 8 московских барах:

5 июля — Harat's на Красносельской;

6 июля — Harat's на Автозаводской;

6 июля — Harat's на Пушечной;

9 июля — Harat's на Водном Стадионе;

10 июля — Harat's на Новослободской;

10-11 июля — Harat's на Ходынке;

11 июля — Harat's на Павелецкой;

11 июля — Harat's на Сретенке.

Время проведения турниров уточняйте в пабах у барменов или в социальных сетях.