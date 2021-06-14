Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, на которого записан автогол

Сборная Словакии вышла вперед в матче с командой Польши в рамках чемпионата Европы.

После удара Роберта Мака на 18-й минуте мяч попал в штангу, затем в голкипера Войцеха Щенсны и оказался в сетке. Автогол записали на вратаря.

Таким образом, польский голкипер стал автором первого автогола в исполнении вратаря в истории чемпионатов Европы.

Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают команды Испании и Швеции.