Щенсны стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, на которого записан автогол
19:46
Сборная Словакии вышла вперед в матче с командой Польши в рамках чемпионата Европы.
После удара Роберта Мака на 18-й минуте мяч попал в штангу, затем в голкипера Войцеха Щенсны и оказался в сетке. Автогол записали на вратаря.
Таким образом, польский голкипер стал автором первого автогола в исполнении вратаря в истории чемпионатов Европы.
Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают команды Испании и Швеции.
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