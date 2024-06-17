Сборные Румынии и Украины объявили стартовые составы на матч Евро-2024

В понедельник, 17 июня, состоится матч группового этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Румынии и Украины. Национальные команды объявили стартовые составы на игру.

Румыния: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рацю, Марин Р., Ман, Марин М., Станчу, Коман, Драгуш.

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Степаненко, Судаков, Цыганков, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Довбик.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен» и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Румыния — Украина.