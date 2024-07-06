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Сегодня, 21:03

Сборные Нидерландов и Турции объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024

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Сборные Нидерландов и Турции объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Дюмфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Турция

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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