Сборные Нидерландов и Турции объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024

Сборные Нидерландов и Турции объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Дюмфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Нидерланды — Турция.