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Сегодня, 17:58

Сборные Испании и Германии назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024

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Сборные Испании и Германии объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Та, Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Сане, Гюндоган, Джан.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Испания — Германия.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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