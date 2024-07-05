Сборные Испании и Германии назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024

Сборные Испании и Германии объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024.

Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Та, Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Сане, Гюндоган, Джан.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Испания — Германия.