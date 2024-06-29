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Сегодня, 21:05

Сборные Германии и Дании объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024

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Стали известны стартовые составы сборных Германии и Дании на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Сане, Хаверц.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Бах, Мехле, Хейбьерг, Дилейни, Эриксен, Сков Ольсен, Хойлунд.

Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Германия — Дания.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
Дания

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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