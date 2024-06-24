Сборная Венгрии посвятила победу над Шотландией потерявшему сознание Варге

Сборная Венгрии в матче группового турнира Евро-2024 обыграла Шотландию (1:0).

Венгерские футболисты посвятили победу форварду Барнабашу Варге, который после столкновения с шотланским вратарем потерял сознание и был отправлен в больницу. Венгры вышли после финального свистка на поле с футболкой Варги.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.