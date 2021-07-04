Сборная Украины не сыграла на ноль ни одного из 11 матчей в финальных стадиях Евро

Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 уступила Англии со счетом 0:4.

При этом украинцы не сыграли на ноль ни одного из 11 матчей в финальных стадиях турнира. В своей группе Украина уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), а также обыграла Северную Македонию (2:1). В 1/8 финала Украина победила Швецию со счетом 2:1.

При этом сборная Украины не забила лишь во втором из последних 12 матчей.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.