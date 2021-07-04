Сборная Украины не сыграла на ноль ни одного из 11 матчей в финальных стадиях Евро
02:57
Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 уступила Англии со счетом 0:4.
При этом украинцы не сыграли на ноль ни одного из 11 матчей в финальных стадиях турнира. В своей группе Украина уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), а также обыграла Северную Македонию (2:1). В 1/8 финала Украина победила Швецию со счетом 2:1.
При этом сборная Украины не забила лишь во втором из последних 12 матчей.
В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
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