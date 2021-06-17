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Сборная Украины избежала антирекорда Евро

17:53
Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на чемпионатах Европы. Фото AFP
Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на чемпионатах Европы. Фото AFP
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Сборная Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором туре Евро-2020 и прервала шестиматчевую серию поражений на чемпионатах Европы.

После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд.

Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м. Югославы прервали серию уже после распада СФРЮ — 2000 году — сыграв вничью с командой Словении.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы

Команда

Турниры

Тренеры

Матчи

С кем прервала

Югославия

1968, 1976, 1984

Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович

6

Словения — 3:3

Украина

2012, 2016, 2020

Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко

6

Сев.Македония — 2:1

Румыния

1984, 1996

Мирча Луческу, Ангел Иорданеску

5

Франция — 0:0

Дания

1984, 1988

Зепп Пионтек

4

Англия — 0:0

Ирландия

1988, 2012

Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони

4

-

Турция

1996, 2000

Фатих Терим, Мустафа Денизлы

4

Швеция — 0:0

Болгария

1996, 2004

Димитар Пенев, Пламен Марков

4

-

Швейцария

2004, 2008

Коби Кун

4

Португалия- 2:0

Швеция

2008, 2012

Ларс Лагербек, Эрик Хамрин

4

Франция — 2:0

Голландия

2008, 2012

Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк

4

Украина — 3:2

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