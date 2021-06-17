Сборная Украины избежала антирекорда Евро

Сборная Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором туре Евро-2020 и прервала шестиматчевую серию поражений на чемпионатах Европы.

После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд.

Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м. Югославы прервали серию уже после распада СФРЮ — 2000 году — сыграв вничью с командой Словении.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы