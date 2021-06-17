Сборная Украины избежала антирекорда Евро
Сборная Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором туре Евро-2020 и прервала шестиматчевую серию поражений на чемпионатах Европы.
После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд.
Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м. Югославы прервали серию уже после распада СФРЮ — 2000 году — сыграв вничью с командой Словении.
Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы
|
Команда
|
Турниры
|
Тренеры
|
Матчи
|
С кем прервала
|
Югославия
|
1968, 1976, 1984
|
Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович
|
6
|
Словения — 3:3
|
Украина
|
2012, 2016, 2020
|
Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко
|
6
|
Сев.Македония — 2:1
|
Румыния
|
1984, 1996
|
Мирча Луческу, Ангел Иорданеску
|
5
|
Франция — 0:0
|
Дания
|
1984, 1988
|
Зепп Пионтек
|
4
|
Англия — 0:0
|
Ирландия
|
1988, 2012
|
Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони
|
4
|
-
|
Турция
|
1996, 2000
|
Фатих Терим, Мустафа Денизлы
|
4
|
Швеция — 0:0
|
Болгария
|
1996, 2004
|
Димитар Пенев, Пламен Марков
|
4
|
-
|
Швейцария
|
2004, 2008
|
Коби Кун
|
4
|
Португалия- 2:0
|
Швеция
|
2008, 2012
|
Ларс Лагербек, Эрик Хамрин
|
4
|
Франция — 2:0
|
Голландия
|
2008, 2012
|
Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк
|
4
|
Украина — 3:2
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