Сборная Украины будет под усиленной охраной в Германии во время Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сборная Украины получит усиленную охрану во время чемпионата Европы по футболу.

«Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту», — сообщила Фезер Bild.

Отмечается, что в обеспечении порядка в период проведения чемпионата Европы примут участие 580 иностранных полицейских.

Соперниками сборной Украины на континентальном первенстве станут национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии.