Сборная Уэльса сделала подарок Кристиану Эриксену
Футболисты сборной Уэльса подготовили специальный подарок для полузащитника сборной Дании Кристина Эриксена. Перед началом матча 1/8 финала чемпионата Европы они подарили датчанам футболку с автографами всех игроков и пожеланием здоровья Эриксену.
12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.
29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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