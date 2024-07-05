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Сегодня, 11:52

Сборная Турции заказала 300 кебабов после победы над Австрией на Евро-2024

Руслан Минаев
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Игроки сборной Турции.
Фото Reuters

Сотрудники сборной Турции заказали 300 кебабов после выхода в 1/4 финала Евро-2024, сообщает Bild.

По данным источника, на ужин после победы над Австрией (2:1) в 1/8 финала турнира, были приглашены около 150 человек, включая персонал сборной, сотрудников службы безопасности, полицию и работников отеля.

Отмечается, что один из игроков сборной Турции съел три порции. Однако его имя не раскрывается.

В 1/4 финала Евро-2024 Турция сыграет с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине.

Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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