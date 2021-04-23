Сборная Словакии по футболу хочет провести подготовку к матчам в Петербурге в России

Пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации сообщила о том, что сборная страны хочет готовиться к перенесенным из Дублина в Санкт-Петербург матчам чемпионата Европы в России.

«Мы проведем два матча в Санкт-Петербурге вместо двух матчей, которые могли бы быть сыграны в Дублине, — говорится в сообщении. — Сборная Словакии хотела бы готовиться в Санкт-Петербурге, в России, но на данный момент мы не знаем, в каком месте у нас будет базовый лагерь. Постараемся принять решение в ближайшие дни», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).