Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная Словакии по футболу хочет провести подготовку к матчам в Петербурге в России

15:21

Пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации сообщила о том, что сборная страны хочет готовиться к перенесенным из Дублина в Санкт-Петербург матчам чемпионата Европы в России.

«Мы проведем два матча в Санкт-Петербурге вместо двух матчей, которые могли бы быть сыграны в Дублине, — говорится в сообщении. — Сборная Словакии хотела бы готовиться в Санкт-Петербурге, в России, но на данный момент мы не знаем, в каком месте у нас будет базовый лагерь. Постараемся принять решение в ближайшие дни», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11230055

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев — о своей игре в Барселоне: «Ничего не изменилось, я не сделал выводы»
В Госдуме отреагировали на решение Панарина пропустить чемпионат мира
«Канадец уложил Харламова — лицо разбито, майка разорвана. В следующем матче наши отомстили». Главный режиссер спорта в СССР
Валерий Газзаев: «Есть ощущение, что ЦСКА двигается по пути «Спартака»...»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России