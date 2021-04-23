Сборная Словакии по футболу хочет провести подготовку к матчам в Петербурге в России
Пресс-служба Словацкой футбольной ассоциации сообщила о том, что сборная страны хочет готовиться к перенесенным из Дублина в Санкт-Петербург матчам чемпионата Европы в России.
«Мы проведем два матча в Санкт-Петербурге вместо двух матчей, которые могли бы быть сыграны в Дублине, — говорится в сообщении. — Сборная Словакии хотела бы готовиться в Санкт-Петербурге, в России, но на данный момент мы не знаем, в каком месте у нас будет базовый лагерь. Постараемся принять решение в ближайшие дни», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.
На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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