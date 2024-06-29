Сборная Швейцарии установила уникальный рекорд в истории чемпионатов Европы

В субботу, 29 июня, сборная Швейцарии проводит матч против национальной команды Италии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Первый гол швейцарской команды забил полузащитник Ремо Фройлер. Голу 32-летнего хавбека предшествовала комбинация из 31 точной передачи — это рекордный показатель в истории чемпионатов Европы.

Предыдущим рекордом было 28 передач перед забитым мячом Акселя Витцеля в матче между Бельгией и Ирландией на Евро-2016.