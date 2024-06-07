Сборная Швейцарии объявила окончательный состав на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Швейцарии объявил окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Германия), Ивон Мвого («Лорьян», Франция), Янн Зоммер («Интер», Италия).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шэр («Ньюкасл», Англия), Леонидас Стергиу («Штутгарт», Германия), Сильван Видмер («Майнц 05», Германия), Седрик Цезигер («Вольфсбург», Германия)

Полузащитники: Мишель Эбишер («Болонья», Италия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Ардон Яшари («Люцерн»), Дан Ндойе («Болонья», Италия), Фабиан Ридер («Ренн», Франция), Венсан Сьерро («Тулуза», Франция), Ренато Штеффен («Лугано»), Гранит Джака («Байер», Германия), Денис Закария («Монако», Франция)

Нападающие: Зеки Амдуни («Бернли», Англия), Квадво Дуа («Лудогорец», Болгария), Брель Эмболо («Монако», Франция), Ноа Окафор («Милан», Италия), Шердан Шакири («Чикаго Файр», США), Стивен Цубер (АЕК, Греция), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия)

В групповом турнире Евро-2024 Швейцария сыграет с Германией, Венгрией и Шотландией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.