Сборная Швеции никогда не проигрывала Словакии

Сегодня, 18 июня, в первом матче игрового дня на чемпионате Европы-2020 встретятся сборные Словакии и Швеции.

Для команд этот матч станет шестым в истории противостоянии. Ранее они провели три товарищеских игры (победа шведов и две ничьи) и дважды встретились в отборе к ЧМ-2002 (ничья и победа шведов).

Матчи сборной Швеции против Словакии:

Дата Город Турнир Счет Голы 09.05.1996 Хельсингборг ТМ 2:1 Далин, Земан, в свои ворота — Земан 11.10.2000 Братислава ОЧМ 0:0 - 02.06.2001 Сольна ОЧМ 2:0 Олльбек-2 26.03.2013 Жилина ТМ 0:0 - 16.10.2018 Сольна ТМ 1:1 Гвидетти — Русняк

Матч Швеция — Словакия состоится сегодня, 18 июня, начало — в 16.00 (мск).