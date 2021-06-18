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Сборная Швеции никогда не проигрывала Словакии

13:30
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Сегодня, 18 июня, в первом матче игрового дня на чемпионате Европы-2020 встретятся сборные Словакии и Швеции.

Для команд этот матч станет шестым в истории противостоянии. Ранее они провели три товарищеских игры (победа шведов и две ничьи) и дважды встретились в отборе к ЧМ-2002 (ничья и победа шведов).

Матчи сборной Швеции против Словакии:

Дата

Город

Турнир

Счет

Голы

09.05.1996

Хельсингборг

ТМ

2:1

Далин, Земан, в свои ворота — Земан

11.10.2000

Братислава

ОЧМ

0:0

-

02.06.2001

Сольна

ОЧМ

2:0

Олльбек-2

26.03.2013

Жилина

ТМ

0:0

-

16.10.2018

Сольна

ТМ

1:1

Гвидетти — Русняк

Матч Швеция — Словакия состоится сегодня, 18 июня, начало — в 16.00 (мск).

Швеция — Словакия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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