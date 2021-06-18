Сборная Швеции никогда не проигрывала Словакии
13:30
Сегодня, 18 июня, в первом матче игрового дня на чемпионате Европы-2020 встретятся сборные Словакии и Швеции.
Для команд этот матч станет шестым в истории противостоянии. Ранее они провели три товарищеских игры (победа шведов и две ничьи) и дважды встретились в отборе к ЧМ-2002 (ничья и победа шведов).
Матчи сборной Швеции против Словакии:
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
09.05.1996
|
Хельсингборг
|
ТМ
|
2:1
|
Далин, Земан, в свои ворота — Земан
|
11.10.2000
|
Братислава
|
ОЧМ
|
0:0
|
-
|
02.06.2001
|
Сольна
|
ОЧМ
|
2:0
|
Олльбек-2
|
26.03.2013
|
Жилина
|
ТМ
|
0:0
|
-
|
16.10.2018
|
Сольна
|
ТМ
|
1:1
|
Гвидетти — Русняк
Матч Швеция — Словакия состоится сегодня, 18 июня, начало — в 16.00 (мск).
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