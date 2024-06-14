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Сегодня, 22:49

Сборная Шотландии осталась в меньшинстве в первом тайме матча с Германией

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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч первого тура группы А чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Шотландии. После первого тайма выигрывают хозяева со счетом 3:0.

На 44-й минуте защитник шотландцев Райан Портеус получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен поставил пенальти в пользу немцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал Кай Хаверц, доведя счет до разгромного.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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