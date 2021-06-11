Сборная Шотландии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Федерация футбола Шотландии объявила, что на чемпионате Европы игроки сборной страны продолжат оставаться на ногах во время акций против расизма. Шотландцы не будут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter.

«Мужская национальная сборная Шотландии продолжит стоять против расизма перед началом всех матчей Евро-2020. Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D», — говорится в пресс-релизе.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Шотландии сыграет в группе D с Англией, Чехией и Хорватией.

Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») набрало свой ход после инцидента в Миннесоте чуть менее года назад. Офицер полиции Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США