Сборная России сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась
12:49
Сборная России в Twitter сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась.
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