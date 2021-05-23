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Сборная России сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась

12:49
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Сборная России в Twitter сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась.

Вчера, 22 мая, сборная прилетела в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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