Сборная России сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась

Сборная России в Twitter сообщила, что первая тренировка команды в Нойштифте началась.

Тренировка в Нойштифте начинается pic.twitter.com/942ocJ6UGP — Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2021 Вчера, 22 мая, сборная прилетела в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.