Сборная России с опозданием вернулась в Москву после вылета с Евро-2020

Самолет с футболистами сборной России приземлился в аэропорту Шереметьево. Перелет из Копенгагена завершился с 20-минутным опозданием — борт ожидали в Москве в 4.40, прилетел он в 5.00.

Примечательно, что за 20 минут до прилета полиция и Росгвардия сконцентрировались у выхода VIP-зала. При этом не было информации, где пойдут футболисты: через единый коридор или через VIP.

За 20 минут до прил?та сборной России ожидающие бьются над интригой — пойдут ли футболисты через VIP-зал вдали от глаз прохожих или всё-таки через единый зелёный коридор для всех. Полиция и Росгвардия сконцентрировались у выхода для VIPов. pic.twitter.com/524lh50PaH — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).