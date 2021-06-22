Сборная России с опозданием вернулась в Москву после вылета с Евро-2020
05:07
Самолет с футболистами сборной России приземлился в аэропорту Шереметьево. Перелет из Копенгагена завершился с 20-минутным опозданием — борт ожидали в Москве в 4.40, прилетел он в 5.00.
Примечательно, что за 20 минут до прилета полиция и Росгвардия сконцентрировались у выхода VIP-зала. При этом не было информации, где пойдут футболисты: через единый коридор или через VIP.
Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).
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