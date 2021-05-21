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Сборная России провела вторую тренировку перед Евро-2020

11:34
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В Новогорске началась вторая тренировка сборной России по футболу перед чемпионатом Европы.

Занятие началось в пасмурную погоду. Первые 15 минут были открыты для представителей СМИ.

27 футболистов тренируются в общей группе. Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук присоединятся к сборной в Австрии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры