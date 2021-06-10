Сборная России показала прибытие игроков в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020

Сборная России показала прибытие в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы по футболу.

«Привет, Питер. Надеемся на приятные встречи», — говорится в сообщении.

12 июня в Санкт-Петербурге сборная России встретится с Бельгией в рамках чемпионата Европы. Начало матча — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).