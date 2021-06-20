Сборная России прилетела в Копенгаген
19:00
Сборная России прилетела в Копенгаген, где проведет матч чемпионата Европы против команды Дании.
Встреча команд в заключительном туре группы В состоится 21 июня в Копенгагене. Начало матча — в 22.00 (мск).
После двух матчей сборная России набрала 3 очка и занимает второе место, дающее путевку в плей-офф. Датчане (0) располагаются на четвертой строчке.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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