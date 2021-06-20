Сборная России прилетела в Копенгаген, где проведет матч чемпионата Европы против команды Дании.

Встреча команд в заключительном туре группы В состоится 21 июня в Копенгагене. Начало матча — в 22.00 (мск).

После двух матчей сборная России набрала 3 очка и занимает второе место, дающее путевку в плей-офф. Датчане (0) располагаются на четвертой строчке.