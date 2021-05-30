Сборная России поздравила Головина с 25-летием

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды и «Монако» Александра Головина с 25-летием.

«Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на Евро» — говорится в публикации в официальном Twitter сборной России.

Головину — 25 ?



Поздравляем Сашу с днём рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на ЕВРО ?#НашиПрани #СборнаяРоссии pic.twitter.com/4lk32vLalO — Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2021

В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. В данный момент футболист находится в расположении сборной России в австрийском Нойштифте, где команда готовится к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.