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Сборная России поздравила Головина с 25-летием

09:46
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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды и «Монако» Александра Головина с 25-летием.

«Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на Евро» — говорится в публикации в официальном Twitter сборной России.

В сезоне-2020/21 Головин провел 26 матчей за «Монако», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. В данный момент футболист находится в расположении сборной России в австрийском Нойштифте, где команда готовится к чемпионату Европы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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