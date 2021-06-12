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Сборная России не может обыграть Бельгию 39 лет

12:45
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Соперником сборной России в первом туре чемпионата Европы-2020 станет первый номер рейтинга ФИФА — команда Бельгии.

«Красные дьяволы» — один из самых неудобных соперников в истории отечественных сборных. Последняя победа над бельгийцами случилась 39 лет назад — в матче чемпионата мира в Испании (1:0). В последующих восьми встречах сборные СССР и России потерпели шесть поражений при двух ничьих в товарищеских играх, пропуская в среднем по 2,5 мяча за матч.

Причем хавбек бельгийцев Эден Азар, оформивший по дублю в каждой из игр отбора к Евро-2020, занимает первое место по голам в ворота нашей команды в современной истории.

Матч Россия — Бельгия состоится сегодня, 12 июня, начало — в 22.00 (мск).

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных СССР/России против Бельгии

Дата

Статус

Стадия

Город

Счет

Голы

22.05.1966

ТМ

-

Брюссель

1:0

Серебряников

24.04.1968

ТМ

-

Москва

1:0

Сабо

06.06.1970

ЧМ

Гр.турнир

Мехико

4:1

Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий — Ламберт

01.07.1982

ЧМ

Гр.турнир

Барселона

1:0

Оганесян

15.06.1986

ЧМ

1/8 финала

Леон

3:4

Беланов-3 — Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен

24.04.1996

ТМ

-

Брюссель

0:0

-

14.06.2002

ЧМ

Гр.турнир

Фукурои

2:3

Бесчастных, Сычев — Валем, Сонк, Вильмотс

17.11.2010

ТМ

-

Воронеж

0:2

Лукаку-2

22.06.2014

ЧМ

Гр.турнир

Рио-де-Жанейро

0:1

Ориги

28.03.2017

ТМ

-

Сочи

3:3

Васин, Ал.Миранчук, Бухаров — Бентеке-2, Миральяс

21.03.2019

ОЧЕ

Гр.турнир

Брюссель

1:3

Черышев — Э.Азар-2, Тилеманс

16.11.2019

ОЧЕ

Гр.урнир

Санкт-Петербург

1:4

Джикия — Э.Азар-2, Т.Азар, Лукаку
Бельгия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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