Сборная России не может обыграть Бельгию 39 лет
Соперником сборной России в первом туре чемпионата Европы-2020 станет первый номер рейтинга ФИФА — команда Бельгии.
«Красные дьяволы» — один из самых неудобных соперников в истории отечественных сборных. Последняя победа над бельгийцами случилась 39 лет назад — в матче чемпионата мира в Испании (1:0). В последующих восьми встречах сборные СССР и России потерпели шесть поражений при двух ничьих в товарищеских играх, пропуская в среднем по 2,5 мяча за матч.
Причем хавбек бельгийцев Эден Азар, оформивший по дублю в каждой из игр отбора к Евро-2020, занимает первое место по голам в ворота нашей команды в современной истории.
Матч Россия — Бельгия состоится сегодня, 12 июня, начало — в 22.00 (мск).
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных СССР/России против Бельгии
|
Дата
|
Статус
|
Стадия
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
22.05.1966
|
ТМ
|
-
|
Брюссель
|
1:0
|
Серебряников
|
24.04.1968
|
ТМ
|
-
|
Москва
|
1:0
|
Сабо
|
06.06.1970
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Мехико
|
4:1
|
Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий — Ламберт
|
01.07.1982
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Барселона
|
1:0
|
Оганесян
|
15.06.1986
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Леон
|
3:4
|
Беланов-3 — Шифо, Кулеманс, Демоль, Класен
|
24.04.1996
|
ТМ
|
-
|
Брюссель
|
0:0
|
-
|
14.06.2002
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Фукурои
|
2:3
|
Бесчастных, Сычев — Валем, Сонк, Вильмотс
|
17.11.2010
|
ТМ
|
-
|
Воронеж
|
0:2
|
Лукаку-2
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Рио-де-Жанейро
|
0:1
|
Ориги
|
28.03.2017
|
ТМ
|
-
|
Сочи
|
3:3
|
Васин, Ал.Миранчук, Бухаров — Бентеке-2, Миральяс
|
21.03.2019
|
ОЧЕ
|
Гр.турнир
|
Брюссель
|
1:3
|
Черышев — Э.Азар-2, Тилеманс
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Гр.урнир
|
Санкт-Петербург
|
1:4
|
Джикия — Э.Азар-2, Т.Азар, Лукаку
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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