«Собраться до матча не пробовали?» Реакция болельщиков на отмененный гол финнов в ворота России

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало в матче Евро-2020 со сборной России открыл счет на 4-й минуте, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

В социальных сетях болельщики активно обсуждали это событие.

Andrew Leeman: «Отменили. Но Кузяев дно! Полнейшее дно».

Iruna Valerievna: «Ну, ладно уговорили. Вне игры»

Голубев Юрий: «Чума...»

Сектор Абасрались на барабане))) Повезло, что отменили гол??? pic.twitter.com/62K2eV5IGw — Massimo Vitello (@staltrans1) June 16, 2021

Ватный пух: «Да реально про футбол уже вообще ничего не удивляет . Ругать нет смысла , парни зарабатывают бабло по умолчанию, игра на последнем месте...»

Andrey Alsin: «Собраться до матча не пробовали?»

НеЗлобен: «Какой вар? Так играть нельзя»