«Собраться до матча не пробовали?» Реакция болельщиков на отмененный гол финнов в ворота России
16:13
Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало в матче Евро-2020 со сборной России открыл счет на 4-й минуте, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.
В социальных сетях болельщики активно обсуждали это событие.
Andrew Leeman: «Отменили. Но Кузяев дно! Полнейшее дно».
Iruna Valerievna: «Ну, ладно уговорили. Вне игры»
Голубев Юрий: «Чума...»
Ватный пух: «Да реально про футбол уже вообще ничего не удивляет . Ругать нет смысла , парни зарабатывают бабло по умолчанию, игра на последнем месте...»
Andrey Alsin: «Собраться до матча не пробовали?»
НеЗлобен: «Какой вар? Так играть нельзя»
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1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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