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«Собраться до матча не пробовали?» Реакция болельщиков на отмененный гол финнов в ворота России

16:13
Отмененный гол сборной Финляндии в начале игры с Россией. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Отмененный гол сборной Финляндии в начале игры с Россией. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало в матче Евро-2020 со сборной России открыл счет на 4-й минуте, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

В социальных сетях болельщики активно обсуждали это событие.

Andrew Leeman: «Отменили. Но Кузяев дно! Полнейшее дно».

Iruna Valerievna: «Ну, ладно уговорили. Вне игры»

Голубев Юрий: «Чума...»

Ватный пух: «Да реально про футбол уже вообще ничего не удивляет . Ругать нет смысла , парни зарабатывают бабло по умолчанию, игра на последнем месте...»

Andrey Alsin: «Собраться до матча не пробовали?»

НеЗлобен: «Какой вар? Так играть нельзя»

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи