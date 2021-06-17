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Сборная Македонии стала первой командой, которая лишилась шансов на плей-офф Евро-2020

17 июня 2021, 23:56
Капитан сборной Македонии Горан Пандев. Фото сайт УЕФА
Капитан сборной Македонии Горан Пандев. Фото сайт УЕФА
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Сборная Северной Македонии 17 июня проиграла Украине (1:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира.

У Македонии нет очков после двух туров, они первыми на Евро лишились шансов на выход в 1/8-финала. Нидерланды, набрав 6 очков, обеспечили себе место в плей-офф. У Украины и Австрии — по 3 очка.

В матче заключительного, третьего тура группового этапа македонцы 21 июня сыграют с Нидерландами.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи