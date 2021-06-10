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Сборная Италии отправила запрос в УЕФА на замену Пеллегрини

12:43
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Сборная Италии отправила запрос в УЕФА на замену полузащитника Лоренцо Пеллегрини, информирует сайт национальной команды.

У футболиста на вчерашней тренировке случился рецидив травмы. Сегодня ему проведут обследование. Ождается, что Пеллегрини заменит Гаэтано Кастровилли.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уже назвал итоговую заявку на Евро-2020:

вратари — Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

защитники — Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»);

полузащитники — Николо Барелла («Интер»), Маттео Пессина («Аталанта»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти (ПСЖ);

нападающие — Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — «Сассуоло»).

Напомним, что замены можно производить до стартового матча в случае травм или болезней футболистов, а в окончательной заявке изменения возможны только на позиции вратаря в случае, если у одного из голкиперов будет подтверждена травма или заболевание.

Дополнительная информация:

https://www.figc.it/en/national-teams/news/request-submitted-to-uefa-to-replace-midfielder-lorenzo-pellegrini/

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