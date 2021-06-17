Сборная Италии никогда не забивала на Евро более двух мячей

Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).

Любопытно, что до начала нынешнего турнира итальянцы никогда не забивали на Евро более двух мячей. Ранее «Скуадра Адзурра» на чемпионате Европы восемь раз выигрывала по 2:0 и пять раз — по 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отличился в обоих матчах на родном стадионе и стал первым итальянцем, стартовавшим на ЧЕ с двух результативных встреч.

На чемпионатах мира в первых двух матчах отличались Джованни Феррари (1934), Сильвио Пиола (1938), Риккардо Карапеллезе (1950), Паоло Росси (1978), Алессандро Альтобелли (1986) и Кристиан Вьери (1998 и 2002).

Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы