Сборная Италии никогда не забивала на Евро более двух мячей
Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).
Любопытно, что до начала нынешнего турнира итальянцы никогда не забивали на Евро более двух мячей. Ранее «Скуадра Адзурра» на чемпионате Европы восемь раз выигрывала по 2:0 и пять раз — по 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отличился в обоих матчах на родном стадионе и стал первым итальянцем, стартовавшим на ЧЕ с двух результативных встреч.
На чемпионатах мира в первых двух матчах отличались Джованни Феррари (1934), Сильвио Пиола (1938), Риккардо Карапеллезе (1950), Паоло Росси (1978), Алессандро Альтобелли (1986) и Кристиан Вьери (1998 и 2002).
Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
11.06.2021
|
Рим
|
Гр.турнир
|
Турция — 3:0
|
Мерих Демирал, в свои ворота Иммобиле, Инсинье
|
16.06.2021
|
Рим
|
Гр.турнир
|
Швейцария — 3:0
|
Локателли-2, Иммобиле
|
10.06.1968
|
Рим
|
Финал (переигровка)
|
Югославия — 2:0
|
Рива, Анастази
|
17.06.1988
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Дания — 2:0
|
Альтобелли, Де Агостини
|
11.06.1996
|
Ливерпуль
|
Гр.турнир
|
Россия — 2:1
|
Казираги-2
|
11.06.2000
|
Арнем
|
Гр.турнир
|
Турция — 2:1
|
Конте, Ф.Индзаги
|
14.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 2:0
|
Тотти, Фьоре
|
19.06.2000
|
Эйндховен
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
Ди Бьяджо, Дель Пьеро
|
24.06.2000
|
Брюссель
|
1/4 финала
|
Румыния — 2:0
|
Тотти, Ф.Индзаги
|
22.06.2004
|
Гимарайнш
|
Гр.турнир
|
Болгария — 2:1
|
Перротта, Кассано
|
17.06.2008
|
Цюрих
|
Гр.турнир
|
Франция — 2:0
|
Пирло, Де Росси
|
18.06.2012
|
Познань
|
Гр.турнир
|
Ирландия — 2:0
|
Кассано, Балотелли
|
28.06.2012
|
Варшава
|
1/2 финала
|
Германия — 2:1
|
Балотелли-2
|
13.06.2016
|
Лион
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 2:0
|
Джаккерини, Пелле
|
27.06.2016
|
Сен-Дени
|
1/8 финала
|
Испания — 2:0
|
Кьеллини, Пелле
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