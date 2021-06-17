Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная Италии никогда не забивала на Евро более двух мячей

02:00
16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
16 июня. Италия — Швейцария — 3:0. Фото Reuters
Теги:

Сборная Италии в матче второго тура Евро-2020 разгромила Швейцарию (3:0).

Любопытно, что до начала нынешнего турнира итальянцы никогда не забивали на Евро более двух мячей. Ранее «Скуадра Адзурра» на чемпионате Европы восемь раз выигрывала по 2:0 и пять раз — по 2:1. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отличился в обоих матчах на родном стадионе и стал первым итальянцем, стартовавшим на ЧЕ с двух результативных встреч.

На чемпионатах мира в первых двух матчах отличались Джованни Феррари (1934), Сильвио Пиола (1938), Риккардо Карапеллезе (1950), Паоло Росси (1978), Алессандро Альтобелли (1986) и Кристиан Вьери (1998 и 2002).

Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Стадия

Матч

Голы

11.06.2021

Рим

Гр.турнир

Турция — 3:0

Мерих Демирал, в свои ворота Иммобиле, Инсинье

16.06.2021

Рим

Гр.турнир

Швейцария — 3:0

Локателли-2, Иммобиле

10.06.1968

Рим

Финал (переигровка)

Югославия — 2:0

Рива, Анастази

17.06.1988

Кельн

Гр.турнир

Дания — 2:0

Альтобелли, Де Агостини

11.06.1996

Ливерпуль

Гр.турнир

Россия — 2:1

Казираги-2

11.06.2000

Арнем

Гр.турнир

Турция — 2:1

Конте, Ф.Индзаги

14.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия — 2:0

Тотти, Фьоре

19.06.2000

Эйндховен

Гр.турнир

Швеция — 2:1

Ди Бьяджо, Дель Пьеро

24.06.2000

Брюссель

1/4 финала

Румыния — 2:0

Тотти, Ф.Индзаги

22.06.2004

Гимарайнш

Гр.турнир

Болгария — 2:1

Перротта, Кассано

17.06.2008

Цюрих

Гр.турнир

Франция — 2:0

Пирло, Де Росси

18.06.2012

Познань

Гр.турнир

Ирландия — 2:0

Кассано, Балотелли

28.06.2012

Варшава

1/2 финала

Германия — 2:1

Балотелли-2

13.06.2016

Лион

Гр.турнир

Бельгия — 2:0

Джаккерини, Пелле

27.06.2016

Сен-Дени

1/8 финала

Испания — 2:0

Кьеллини, Пелле

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления
Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»
Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи