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Сборная Испании второй раз в истории победила в полуфинале Евро в основное время

Кирилл Бурдаков
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Сборная Испании, обыгравшая Францию (2:1) в 1/2 финала Евро-2024, шестой раз в истории играла в полуфинале чемпионатов Европы. Испанцы всего лишь во второй раз уложились в 90 минут.

Помимо Франции в основное время была обыграна только Россия, Венгрия уступила пиренейцам в дополнительное время, а Дания и Португалия — только в серии пенальти.

Единственная неудача тоже случилась в послематчевой серии — с Италией три года назад.

Сборная Испании в полуфиналах чемпионатов Европы

Дата

Главный тренер

Город

Матч

Голы

17.06.1964

Хосе Вильялонга

Мадрид

Венгрия — 2:1 (д.в.)

Переда, Амансио — Бене

24.06.1984

Мигель Муньос

Лион

Дания — 1:1 (пен. — 5:4)

Маседа — Лербю

26.08.2008

Луис Арагонес

Вена

Россия — 3:0

Хави, Гуиса, Д.Сильва

27.06.2012

Висенте Дель Боске

Донецк

Португалия — 0:0 (пен. — 4:2)

-

06.07.2021

Луис Энрике

Лондон

Италия — 1:1 (пен. — 2:4)

Мората — Кьеза

09.07.2024

Луис де ла Фуэнте

Мюнхен

Франция — 2:1

Ямаль, Дани Ольмо — Коло Муани
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Сборная Испании по футболу
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