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Сегодня, 01:26

Сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Испании празднует выход в финал Евро-2024.
Фото Reuters

Сборная Испании обыграла Францию (2:1) и стала первой командой в истории, которой удалось победить в шести матчах чемпионата Европы подряд.

Помимо французов испанцы в основное время справились с Хорватией (3:0), Италией (1:0), Албанией (1:0) и Грузией (4:1), а Германию дожали в дополнительное время (2:1).

Ранее рекорд турнира делили триумфаторы ЧЕ-1984 (Франция) и ЧЕ-2020 (Италия). Но если команда Анри Мишеля 40 лет назад добилась максимально возможного результата, то команда Роберто Манчини на пути к титулу добилась успеха еще и в двух сериях пенальти.

Команды, больше трех матчей подряд на чемпионатах Европы

Турнир

Команда

Тренер

Победы (в основное)

Мячи

2024

Испания

Луис де ла Фуэнте

6 (5)

13-3

1984

Франция

Анри Мишель

5 (4)

14-4

2020

Италия

Роберто Манчини

5 (4)

11-2

1988

Голландия

Ринус Михелс

4 (4)

8-2

2000

Португалия

Умберту Коэлью

4 (4)

9-2

2000

Италия

Дино Дзофф

4 (4)

8-2

2000

Голландия

Франк Райкард

4 (4)

13-3

2004

Чехия

Карел Брюкнер

4 (4)

10-4

2012

Германия

Йоахим Лев

4 (4)

9-4

2020

Бельгия

Роберто Мартинес

4 (4)

8-1
Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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