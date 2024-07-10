Сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы
Сборная Испании обыграла Францию (2:1) и стала первой командой в истории, которой удалось победить в шести матчах чемпионата Европы подряд.
Помимо французов испанцы в основное время справились с Хорватией (3:0), Италией (1:0), Албанией (1:0) и Грузией (4:1), а Германию дожали в дополнительное время (2:1).
Ранее рекорд турнира делили триумфаторы ЧЕ-1984 (Франция) и ЧЕ-2020 (Италия). Но если команда Анри Мишеля 40 лет назад добилась максимально возможного результата, то команда Роберто Манчини на пути к титулу добилась успеха еще и в двух сериях пенальти.
Команды, больше трех матчей подряд на чемпионатах Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Победы (в основное)
|
Мячи
|
2024
|
Испания
|
Луис де ла Фуэнте
|
6 (5)
|
13-3
|
1984
|
Франция
|
Анри Мишель
|
5 (4)
|
14-4
|
2020
|
Италия
|
Роберто Манчини
|
5 (4)
|
11-2
|
1988
|
Голландия
|
Ринус Михелс
|
4 (4)
|
8-2
|
2000
|
Португалия
|
Умберту Коэлью
|
4 (4)
|
9-2
|
2000
|
Италия
|
Дино Дзофф
|
4 (4)
|
8-2
|
2000
|
Голландия
|
Франк Райкард
|
4 (4)
|
13-3
|
2004
|
Чехия
|
Карел Брюкнер
|
4 (4)
|
10-4
|
2012
|
Германия
|
Йоахим Лев
|
4 (4)
|
9-4
|
2020
|
Бельгия
|
Роберто Мартинес
|
4 (4)
|
8-1