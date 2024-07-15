Сборная Испании провела чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024

Игроки и тренерский штаб сборной Испании по возвращении с Германии в Мадрид провели чемпионский парад в честь победы на Евро-2024, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Парад сборной Испании. Фото Reuters

В финале чемпионата Европы Испания обыграла Англию (2:1). Первый гол в прошедшей встрече забил Нико Уильямс на 47-й минуте. Англичане сравняли счет благодаря точному удару Коула Палмера (73). Победный мяч в составе «красной фурии» на счету Микеля Оярсабаля (86).

Сборная Испании в рекордный четвертый раз стала победителем чемпионата Европы.