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Сборная Испании провела чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024

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Чемпионский парад.
Фото Reuters
Парад сборной Испании.
Фото Reuters
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Игроки и тренерский штаб сборной Испании по возвращении с Германии в Мадрид провели чемпионский парад в честь победы на Евро-2024, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Парад сборной Испании.
Фото Reuters

В финале чемпионата Европы Испания обыграла Англию (2:1). Первый гол в прошедшей встрече забил Нико Уильямс на 47-й минуте. Англичане сравняли счет благодаря точному удару Коула Палмера (73). Победный мяч в составе «красной фурии» на счету Микеля Оярсабаля (86).

Сборная Испании в рекордный четвертый раз стала победителем чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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