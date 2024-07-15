Сборная Испании провела чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024
Игроки и тренерский штаб сборной Испании по возвращении с Германии в Мадрид провели чемпионский парад в честь победы на Евро-2024, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.
Парад сборной Испании.
Фото Reuters
В финале чемпионата Европы Испания обыграла Англию (2:1). Первый гол в прошедшей встрече забил Нико Уильямс на 47-й минуте. Англичане сравняли счет благодаря точному удару Коула Палмера (73). Победный мяч в составе «красной фурии» на счету Микеля Оярсабаля (86).
Сборная Испании в рекордный четвертый раз стала победителем чемпионата Европы.
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