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Сборная Испании прервала 44-летнюю серию без трофеев. Для этого пришлось дважды разнести Россию

29 июня 2020, 22:11
Испания празднует победу на Евро-2008. Фото Marca
Испания празднует победу на Евро-2008. Фото Marca
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Сегодня, 29 июня, исполнилось 12 лет победе сборной Испании на Евро-2008. В финальном матче благодаря голу Фернандо Торреса испанцы с минимальным счетом обыграли Германию — 1:0.

Триумф команды Луиса Арагонеса прервал 44-летнюю серию без серьезных трофеев: до этого испанцы побеждали только на домашнем Евро-1964.

Уже через два года к золоту Евро сборная добавит первую в истории победу на чемпионате мира, а еще через два — защитит титул чемпионов Европы.

По ходу Евро-2008 испанцы дважды крупно обыграли сборную России — 4:1 в групповом турнире и 3:0 в полуфинале.

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