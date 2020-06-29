Сборная Испании прервала 44-летнюю серию без трофеев. Для этого пришлось дважды разнести Россию

Сегодня, 29 июня, исполнилось 12 лет победе сборной Испании на Евро-2008. В финальном матче благодаря голу Фернандо Торреса испанцы с минимальным счетом обыграли Германию — 1:0.

? #OTD at EURO 2008...



?? Fernando Torres's first-half strike earned Spain a first EURO crown in 44 years!



? @SeFutbol | @Torres pic.twitter.com/0Fp3u4oETd — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2020

Триумф команды Луиса Арагонеса прервал 44-летнюю серию без серьезных трофеев: до этого испанцы побеждали только на домашнем Евро-1964.

Уже через два года к золоту Евро сборная добавит первую в истории победу на чемпионате мира, а еще через два — защитит титул чемпионов Европы.

По ходу Евро-2008 испанцы дважды крупно обыграли сборную России — 4:1 в групповом турнире и 3:0 в полуфинале.