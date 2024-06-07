Сборная Испании объявила окончательный состав на Евро-2024

Сборная Испании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024. В заявку вошли 26 игроков.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал» Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср» Саудовская Аравия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), , Алехандро Гримальдо («Байер» Германия), Начо Фернандес («Реал»), Марк Кукурелья («Челси» Англия).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити» Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ» Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон» Англия), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Пау Кубарси («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона») и Маркос Льоренте («Атлетико») не вошли в окончательный список.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании.

В матче первого тура испанцы сыграют с Хорватией. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.